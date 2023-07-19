В четверг возможны дожди; воздух прогреется максимум до +23 градусов

В четверг местами в Латвии - главным образом в центральной и восточной частях страны - пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Между облаками будет выглядывать солнце, максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, сообщает агентство LETA.
Будет дуть умеренный западный ветер, однако во время ливня возможны порывы до 16 метров в секунду.
В Риге в четверг возможен кратковременный дождь с порывистым ветром. Периодически будет выглядывать солнце, ожидается умеренный западный ветер, а температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.
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