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В четверг возможны дожди; воздух прогреется максимум до +23 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Грозовые тучи над Ригой
Грозовые тучи над Ригой Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг местами в Латвии - главным образом в центральной и восточной частях страны - пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики.

Между облаками будет выглядывать солнце, максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный ветер, однако во время ливня возможны порывы до 16 метров в секунду.

В Риге в четверг возможен кратковременный дождь с порывистым ветром. Периодически будет выглядывать солнце, ожидается умеренный западный ветер, а температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.

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