В четверг возможны дожди; воздух прогреется максимум до +23 градусов

Между облаками будет выглядывать солнце, максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный ветер, однако во время ливня возможны порывы до 16 метров в секунду.

В Риге в четверг возможен кратковременный дождь с порывистым ветром. Периодически будет выглядывать солнце, ожидается умеренный западный ветер, а температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.