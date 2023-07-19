Ветер, дождь и похолодание до +7: синоптики о погоде в четверг

Синоптики прогнозируют, что ночью облаков станет меньше, а днем облачность время от времени может увеличиваться. Ночью дождевые облака соберутся в основном в северной части страны, днем - местами и над остальной территорией Латвии.

Ветер - западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха на рассвете составит +7...+12 градусов, на побережье будет до +16 градусов.

В Риге в ночь на четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +12 градусов, в пригороде - до +8...+11 градусов.

Днем солнце в столице время от времени будет скрываться за облаками, возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер. Максимальная температура воздуха достигнет +21...+22 градусов.