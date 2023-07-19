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Полиция разыскивает пропавшую без вести Алисе

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Полиция разыскивает пропавшую без вести Алисе
Полиция разыскивает пропавшую без вести Алисе Фото: Valsts policija.

Полиция разыскивает пропавшую без вести Алисе Земзаре 1987 года рождения, которую в последний раз видели 14 июля в Сигулде, на улице Кришьяня Барона. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 163 см, телосложение среднее, волосы крашеные в рыже-коричневый цвет.

Была одета в: синие джинсы, черная ветровка с капюшоном, белая сумочка, спортивная обувь.

Госполиция призывает обзнакомиться с изображением женщины и отозваться каждого, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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