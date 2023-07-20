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Копьеметательница Коциня заняла первое место на соревнованиях в Финляндии

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Латвийская копьеметательница Анете Коциня
Латвийская копьеметательница Анете Коциня Фото: BEN STANSALL/AFP

Латвийская копьеметательница Анете Коциня в среду на соревнованиях в финском городе Лапенранте заняла первое место.

Коциня обеспечила себе победу в четвертой попытке, когда ее копье пролетело на 61,15 метра. В заключительной попытке ей удалось улучшить свое достижение на один сантиметр, в результате чего она завершила соревнования с результатом 61,16 метра.

В первой попытке Коциня показала результат 52,38 метра, во второй - 57,97 метра, в третьей - 55,58 метра, а в пятой ей удался бросок на 57,57 метра.

Второй место заняла Юка Сато из Японии (59,53 метра), а третьей стала представительница Финляндии Ята Мари Яскеляйнен (56,78 метра).

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