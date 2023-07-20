Фото ⟩ Первый визит к новому главе государства: Ринкевич принял президента Коста-Рики

Как сообщила агентству LETA специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Ринкевич подчеркнул, что Россия попрала международные нормы и необратимо изменила среду стратегической безопасности.

"Применение военной силы против суверенного государства недопустимо. Геополитические, экономические и гуманитарные последствия российской агрессии ощущаются во всем мире. Латвия будет и впредь поддерживать Украину и право каждого суверенного народа определять свое будущее", - сказал Ринкевич.

В ходе встречи президент Латвии выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Коста-Рикой как партнером-единомышленником в двусторонней, региональной и многосторонней дипломатии, например, сотрудничество в многосторонних форматах в ООН необходимо для решения таких вопросов, как изменение климата, защита демократических ценностей и устойчивое развитие.

В ходе беседы Ринкевич приветствовал активизацию сотрудничества, происходящего в рамках диалога ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также ЕС и Центральной Америки. Это регион единомышленников, который разделяет общий подход к основанному на правилах международному порядку и предлагает взаимовыгодные возможности для торговли.

Дипломатические отношения между Латвией и Коста-Рикой были установлены 15 мая 2003 года. Президент Коста-Рики Чавес Роблес находится у власти с 8 мая 2022 года.