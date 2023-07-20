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Первым визит Ринкевичу нанесет президент Коста-Рики

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Коста-Рики Родриго Чавес-Роблес
Президент Коста-Рики Родриго Чавес-Роблес Фото: AFP/SCANPIX

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в 10:00 примет в Рижском замке президента Коста-Рики Родриго Чавеса-Роблеса, сообщили в канцелярии президента.

В 10:40 с президентом Коста-Рики встретится спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

Президент Коста-Рики стал первым президентом, который посещает Латвию после того, как в начале июля бывший министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вступил в должность президента. С момента инаугурации Ринкевич успел посетить президентов Эстонии и Литвы.

Чавес-Роблес занимает пост президента Коста-Рики с мая 2022 года. Прежде чем стать президентом, во время президентства Карлоса Альварадо Кесады с 2019 по 2020 год Чавес-Роблес был министром финансов.

Супруга президента Коста-Рики - бывшая чиновница Министерства финансов Латвии и экономист Всемирного банка Сигне Зейкате.

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