Первым визит Ринкевичу нанесет президент Коста-Рики

В 10:40 с президентом Коста-Рики встретится спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

Президент Коста-Рики стал первым президентом, который посещает Латвию после того, как в начале июля бывший министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вступил в должность президента. С момента инаугурации Ринкевич успел посетить президентов Эстонии и Литвы.

Чавес-Роблес занимает пост президента Коста-Рики с мая 2022 года. Прежде чем стать президентом, во время президентства Карлоса Альварадо Кесады с 2019 по 2020 год Чавес-Роблес был министром финансов.

Супруга президента Коста-Рики - бывшая чиновница Министерства финансов Латвии и экономист Всемирного банка Сигне Зейкате.