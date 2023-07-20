Александр Усик официально стал футболистом

Усик еще в детстве занимался футболом и неоднократно принимал участие в матчах знаменитостей, однако теперь он заключил контракт с профессиональным футбольным клубом.

Чемпион в супертяжелом весе теперь является частью команды "Полесье" из Житомирской области. Сообщается, что футболку Усика украшает 17-й номер. Финансовые детали контракта пока не разглашаются.

В новом сезоне "Полесье" будет играть в украинской Премьер-лиге. Еще в прошлом году команда стартовала в Первой лиге, где одержала победу и заслужила возможность сражаться в Премьер-лиге.

Усик в рядах "Полесья" уже выходил на поле в феврале прошлого года, когда команда стартовала на Зимнем кубке.

"Полесье" начнет сезон в Премьер-лиге Украины 28 июля. В свою очередь, Усик следующий бой проведет 26 августа - он встретится с британцем Даниэлем Дюбуа.