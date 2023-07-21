Знакомства, музыка и мастер-классы: уже завтра в Кенгарагсе состоится праздник

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Так, всех желающих приглашают провести увлекательный день в парке Кенгарагса - принять участие в творческих мастерских, посетить "квартал районных объединений и предприятий", исследовать окрестности в "квартале познания" и насладиться разнообразными концертами и театральными представлениями в течение всего дня.

Мастер-классы будут основаны на исследованиях и открытиях - у каждого будет возможность сделать свой музыкальный инструмент и игрушку, расписать посуду, поиграть в мини-гольф и другие спортивные игры, узнать что-то новое.

С помощью игр, экскурсий и QR-кодов вы сможете познакомиться с различными компаниями и организациями, работающими в Кенгарагсе, а также с историей и перспективами развития микрорайона.

Место: парк Кенгарагса;

Начало в 12:00.

Концертная программа:

12:00-13:00 - Музыкальное представление для детей Pasaku sargi;

12:00-17:00 - Японская культурная программа;

14:00-15:30 - Театральное представление под открытым небом Lielais loms;

16:00-17:00 - Концерт группы Dzelzs Vilks;

18:00-19:00 - Ритмы Кенгарагса с Riga Reggae;

20:00-21:00 - Концерт группы Mother;

22:00-23:00 - Жорж Сиксна и группа.

В перерывах между музыкальными выступлениями выступит духовой квартет.

Наряду с концертной программой в течение дня будут доступны творческие и познавательные занятия для всей семьи:

12:00-20:00 - творческие мастерские;

12:00-16:00 - "квартал районных объединений и компаний";

16:00-19:00 - квартал "Открытие соседства" и творческий мастер-класс.

Праздники микрорайонов пройдут с 22 июля по 26 августа и подчеркнут культурное и историческое значение каждого микрорайона Подробнее - здесь.