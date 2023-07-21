Знакомства, музыка и мастер-классы: уже завтра в Кенгарагсе состоится праздник

Этим летом в 10 районах Риги у каждого желающего появится возможность посетить особое мероприятие, во время которого можно будет развлечься, отдохнуть, узнать что-то новое, а также познакомиться с новыми людьми. Стартуют "Праздники микрорайонов" уже в эту субботу, 22 июля, в Кенгарагсе!
Так, всех желающих приглашают провести увлекательный день в парке Кенгарагса - принять участие в творческих мастерских, посетить "квартал районных объединений и предприятий", исследовать окрестности в "квартале познания" и насладиться разнообразными концертами и театральными представлениями в течение всего дня.
Мастер-классы будут основаны на исследованиях и открытиях - у каждого будет возможность сделать свой музыкальный инструмент и игрушку, расписать посуду, поиграть в мини-гольф и другие спортивные игры, узнать что-то новое.
С помощью игр, экскурсий и QR-кодов вы сможете познакомиться с различными компаниями и организациями, работающими в Кенгарагсе, а также с историей и перспективами развития микрорайона.
- Место: парк Кенгарагса;
- Начало в 12:00.
Концертная программа:
- 12:00-13:00 - Музыкальное представление для детей Pasaku sargi;
- 12:00-17:00 - Японская культурная программа;
- 14:00-15:30 - Театральное представление под открытым небом Lielais loms;
- 16:00-17:00 - Концерт группы Dzelzs Vilks;
- 18:00-19:00 - Ритмы Кенгарагса с Riga Reggae;
- 20:00-21:00 - Концерт группы Mother;
- 22:00-23:00 - Жорж Сиксна и группа.
В перерывах между музыкальными выступлениями выступит духовой квартет.
Наряду с концертной программой в течение дня будут доступны творческие и познавательные занятия для всей семьи:
- 12:00-20:00 - творческие мастерские;
- 12:00-16:00 - "квартал районных объединений и компаний";
- 16:00-19:00 - квартал "Открытие соседства" и творческий мастер-класс.
Праздники микрорайонов пройдут с 22 июля по 26 августа и подчеркнут культурное и историческое значение каждого микрорайона
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