ЧВК "Вагнер" потерял в Украине 22 тысячи человек убитыми

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.

Заявленные на канале потери ЧВК "Вагнер" на 46 процентов выше, чем официальное число погибших советских военных за всю войну в Афганистане (15 051 человек) и в четыре раза выше безвозвратных потерь российской армии в Первой чеченской войне, указывает радиостанция "Свобода". Город с населением в 22 тысячи человек был бы больше, чем сотни различных городов в России, например, Бологое, Омутнинск и Ряжск.

Самые высокие озвученные потери России

Раскрытые командиром ЧВК потери - самые высокие из тех, которые сообщались в России официальными и полуофициальными источниками. Москва умалчивает о погибших. Последний раз министерство обороны РФ приводило общее число убитых в сентябре 2022 года - 5937 человека.