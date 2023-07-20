Двое погибших и поддельные права: виновница аварии возле Бабите получила 5 лет тюрьмы

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, назначенное наказание является более мягким, чем просил прокурор в ходе судебных прений. Прокурор попросил суд подготовить полный приговор, чтобы принять решение о его обжаловании.

8 июля 2022 года в Бабитской волости женщина 1987 года рождения с поддельными водительскими правами, находясь за рулем автомобиля Chrysler Sebring и совершая обгон, столкнулась с ехавшим в том же направлении грузовиком Mercedes Benz Actros и бензовозом Scania, ехавшим по встречной полосе.

В результате столкновения автомобилей Scania выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Espace. После столкновения Scania перевернулась, и ее бак упал на автомашину Volvo XC90. Водители автомобилей Renault и Volvo от полученных травм скончались на месте ДТП, еще пять человек пострадали в аварии.

В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемая управляла транспортным средством без водительских прав. Она предъявила сотрудникам госполиции поддельные украинские водительские права, выданные на ее имя.

Женщина обвинялась по двум статьям Уголовного кодекса, а именно за нарушение правил дорожного движения, если оно стало причиной гибели двух и более человек, а также за использование поддельного документа.