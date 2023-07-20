Восточную магистраль проверили на прочность грузовиками. Ее планируют открыть осенью

Предприятие ACB, TILTS провело проверку фактической пропускной способности путепровода при нагрузке. Строительные работы проходят согласно установленным срокам, их планируется завершить осенью.

Для испытания нагрузки Восточной автомагистрали использовались шесть различных схем нагрузки. Для испытания каждой схемы одновременно использовалось восемь грузовиков.

Каждый грузовик весил около 30 тонн, таким образом, на эстакаде одновременно находилось до 240 тонн груза.

Перед проверкой нагрузки были проведены расчеты для определения максимальных прогибов при заданной схеме нагрузки. Соответственно, в процессе нагрузки проводились замеры, чтобы проверить, не превышены ли эти прогибы при заданной нагрузке. Проведенные статические испытания конструкции позволят экспертам сделать вывод о готовности путепровода к открытию движения.

Строительство Восточной магистрали начали в мае 2021 года, реализуются обе очереди проекта. Первая часть работ по строительству Восточной магистрали близится к завершению, тогда как вторая часть работ проходит с опережением календарного графика.

В настоящее время ведутся работы по устройству уличного освещения и контактных сетей на улице Деглава, производится регулировка колодцев, укладка покрытия, а прокладку кабелей планируется завершить в августе.

Магистраль обеспечит водителям быстрый доступ к микрорайонам Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциемс и Тейка, не въезжая при этом в исторический центр города. Кроме того, грузовым автомобилям больше не придется ехать вдоль набережной Даугавы, чтобы попасть в порт. Протяженность участка автомагистрали от улицы Пиедруяс до Густава Земгала гатве составит 2,8 километра.