Главное за 20 июля ⟩ Жители говорят о пенсиях, какие зарплаты получают чиновники и споры в Рижской думе

На основании выявленных Службой государственной безопасности (VDD) рисков для национальной безопасности Латвии министр внутренних дел Марис Кучинскис включил трех владельцев предприятия Pobeda Confectionery в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, сообщили агентству LETA в VDD.

За рубежом:

В среду, 19 июля, в Тракайском районе Литвы был обстрелян летящий воздушный шар с людьми, сообщает литовское СМИ 15min.lt.

Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК.

Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российские военные заминировали многие километры захваченных территорий. Западные СМИ называют это одним из основных вызовов для украинской армии.

Российские войска в ночь на четверг атаковали южные области Украины ракетами и ударными дронами Shahed, сообщают украинские СМИ.

Во вторник, 18 июля, в Каунасе из детского центра опеки были похищены трое детей. Главные подозреваемые - родители детей.

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