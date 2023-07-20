За день произошло множество событий - стали известны самые высокооплачиваемые государственные должностные лица, В Рижской думе спорят о том, кто должен выдвигать следующего кандидата на должность мэра, а RUS TVNET узнала у рижан, какой размер пенсии их бы устроил. Об этих и других новостях уходящего четверга, 20 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 20 июля ⟩ Жители говорят о пенсиях, какие зарплаты получают чиновники и споры в Рижской думе
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей, какой размер пенсии их бы устроил и как они относятся к повышению пенсионного возраста. Ответы рижан смотрите на видео!
Рижский окружной суд приговорил женщину к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за трагическое ДТП, произошедшее в прошлом году на Лиепайском шоссе в Бабитской волости, в котором погибли два человека.
В прошлом году список самых высокооплачиваемых государственных должностных лиц возглавлял администратор неплатежеспособности PNB banka Виго Крастиньш, который зарабатывал в месяц почти 14 месячных окладов президента Латвии, или 109 000 евро.
У бывших партнеров по коалиции в Рижской думе, которые продолжают переговоры о возможности дальнейшей совместной работы в самоуправлении, пока различается представление о том, какая политическая сила имеет право на выдвижение следующего кандидата на должность мэра столицы.
Министерство благосостояния разработало поправки к регулированию пенсий 2-го уровня, предложив норму, по которой за пять лет до достижения пенсионного возраста можно будет выбирать, что делать с пенсией 2-го уровня.
На основании выявленных Службой государственной безопасности (VDD) рисков для национальной безопасности Латвии министр внутренних дел Марис Кучинскис включил трех владельцев предприятия Pobeda Confectionery в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, сообщили агентству LETA в VDD.
За рубежом:
В среду, 19 июля, в Тракайском районе Литвы был обстрелян летящий воздушный шар с людьми, сообщает литовское СМИ 15min.lt.
Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК.
Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российские военные заминировали многие километры захваченных территорий. Западные СМИ называют это одним из основных вызовов для украинской армии.
Российские войска в ночь на четверг атаковали южные области Украины ракетами и ударными дронами Shahed, сообщают украинские СМИ.
Во вторник, 18 июля, в Каунасе из детского центра опеки были похищены трое детей. Главные подозреваемые - родители детей.
Интересное чтиво:
"Некоторые решили, что их пригласили в клуб, а кто-то явно пришел соблазнить нового президента и занять пустующее место первой леди", - написала эксперт в области моды и стиля Жанна Дубска на своей странице в Instagram. В беседе с RUS TVNET она поделилась мнением, почему так могло произойти.
Вдохновляющий ужин-пикник L'elegante Pop-Up Picnic, или элегантный Белый Pop-Up пикник, который проходит в Латвии уже девятый год, в этот раз состоялся на идеально ухоженном зеленом газоне гольф-клуба Ozo. Ежегодный летний пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встречи для многих его участников. Этот год не стал исключением, поэтому смотрите фото и ищите на них себя или своих друзей!
Аманда Рени (Amanda Renee) в своем Facebook-аккаунте опубликовала смелые фото с родов, на которых рядом с ней и малышом запечатлен отец новорожденного Брет (Brett). На снимках видно забавное выражение лица новоиспеченного отца. Вскоре эти фото стали вирусными.
Два комментатора телеканала Rai были отстранены от работы во время трансляции чемпионата мира по прыжкам воду за сексистские и расистские шутки.
Со среды, 19 июля, возобновлена торговля на Видземском рынке в вечерние часы - с 18:00 до 22:00, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
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