Бывший тренер сборной Латвии по хоккею Игнатьев возглавит клуб российской КХЛ

В прошлом году Игнатьев присоединился к тренерскому штабу пекинского клуба, став помощником кандидата Грега Айрленда не только в команде КХЛ, но и в сборной Китая, однако в будущем сезоне он займет должность главного тренера в обеих командах.

Ранее Игнатьев был одним из помощников тренера Харийса Витолиньша по сборной Латвии и принимал участие в квалификационном турнире Олимпиады в Пекине, Олимпийских играх и чемпионатах мира. Игнатьев также занимал должность главного тренера сборной Латвии в сезонах 2011/2012 и 2014/2015.

Еще в прошлом году, после ухода Игнатьева в пекинскую команду, стало известно, что он больше не сможет работать в сборной Латвии, так как после полномасштабного вторжения России в Украину был принят закон, предусматривающий, что спортсменам и спортивным работникам запрещено принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих в России или Беларуси.

В сезоне 2012/2022 Игнатьев занимал должность ассистента тренера в магнитогорском "Металлурге".

Бывший защитник сборной Латвии начал карьеру тренера в качестве помощника наставника рижского "Динамо" в сезоне 2010/2011. Позднее он занимал такую же должность в московском "Динамо", где был помощником Витолиньша, в московском "Спартаке" и тольяттинской "Ладе" у главного тренера Артиса Аболса, в подольском "Витязе" и "Металлурге".

Кроме того, он занимал должность помощника тренера в латвийском клубе "Курбадс", был помощником Витолиньша в швейцарском "Давосе", а также в фарм-клубе "Куньлуня" "Куньлунь Ред Стар-БСУ".

За время карьеря игрока Игнатьев провел 12 матчей в рядах клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз".

Кроме того, в рядах сборной Латвии он выступил на пяти чемпионатах мира и на Олимпиаде 2002 года. Он провел в рядах сборной 72 матча, в которых забросил 12 шайб и набрал 15 результативных передач.