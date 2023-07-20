Российская армия активизировалась на Купянском и Лиманском направлениях. Способна ли она на крупную операцию?

Время возможного начала крупной российской операции не выглядит удачным. Вероятно, собранную на севере крупную группировку планировалось задействовать намного раньше, когда российская армия владела инициативой под Бахмутом, и синхронизировать переход в наступление с севера со взятием города и дальнейшим продвижением на Краматорск и Славянск. Но как известно, операция по захвату Бахмута забуксовала и развития не получила, а теперь уже российские войска вынуждены изо всех сил сдерживать натиск украинцев на флангах и с северо-востока.

К тому же север Луганской и Харьковской областей, да и Донецкой тоже — это не голая степь, где реализация танкового перевеса в случае прорыва основной линии обороны — дело техники. Там сложная пересечённая местность с большим количеством водных преград и естественных укрытий — возможностей для обороны много.

Нет сомнений, что украинская армия, осенью прошлого года вышедшая на рубежи к востоку от реки Оскол, успела за это время создать мощные оборонительные сооружения на достаточную глубину. Конечно, прорвать или продавить можно всё, но какой ценой? У ВСУ есть проверенная стратегия — перемалывать противника взамен на уступку небольших территорий.