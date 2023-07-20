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Ливень, град и грозы: синоптики о погоде в пятницу

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Ливень в Риге. Иллюстративное фото
Ливень в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 21 июля, на большей части территории Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди с градом и грозой, прогнозируют синоптики.

На солнце температура воздуха повысится до +18..+22 градусов.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, во время дождя порывами до 16 метров в секунду.

В пятницу в Риге ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах города возможны грозы. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха повысится до +21 градуса.

Галерея: Лето в Латвии

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