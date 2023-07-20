RFS и "Рига" вышли во второй раунд Лиги конференций

Матч RFS против "Македонии" проходил в Юрмале и завершился победой латвийской команды со счётом 4:1.

Хозяева открыли счёт на 43-й минуте благодаря голу Седрика Куадио, которому ассистировал Андрей Илич. Второй тайм активнее начали македонцы и на 50-й минуте это принесло свои плоды - Кристиан Стойкоски головой сравнял счёт на табло.

На 58-й минуте Куадио оформил дубль и вновь вывел RFS вперёд, а десять минут спустя Стефан Панич забил третий гол в ворота гостей. Точку в матче на 86-й минуте поставил Илич, который отличился после розыгрыша углового.

Напомним, неделю назад RFS на выезде одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Виктора Мороза по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 5:1 и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграют с азербайджанским клубом "Сабах".

Путёвку во второй отборочный раунд завоевала также "Рига", которая в ответном матче на выезде уступила исландскому "Викингуру" со счётом 0:1. Единственный гол в этом матче на 82-й минуте забил Хельги Гудьонссон.

Неделю назад "Рига" на своём поле одержала победу со счётом 2:0, поэтому с общим счётом 2:1 завоевала выход во второй раунд квалификации, где сыграет с венгерским клубом "Кечкемет".

Место во втором отборочном раунде Лиги конференций уже обеспечила "Ауда" из Кекавы, выигравшая в предыдущем сезоне Кубок Латвии. Латвийская команда дебютирует в еврокубках в матчах против словацкого "Спартака" из Трнавы.

Кроме того, во втором отборочном раунде будет представлена "Валмиера", которая не сумела преодолеть словенскую "Олимпию" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Подопечные Юргиса Калнса сыграют с "Тре Пенне" из Сан-Марино.