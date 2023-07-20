RFS одержал уверенную победу и вышел в следующий раунд еврокубка

В четверг, 20 июля, латвийский футбольный клуб RFS выиграл свой второй матч в первом раунде квалификации Лиги конференций УЕФА и обеспечил себе место в следующем круге.
Матч проходил в Латвии, в Юрмале. RFS одержала победу над "Македонией" из города Скопье - 4:1 и выиграл 5:1 по сумме двух матчей.
Седрик Куадьо забил два гола за RFS, а Стефан Панич и Андрей Илич забили по одному голу.
Во втором раунде квалификации латвийская команда сыграет с азербайджанским клубом "Сабах".
RFS выиграл первый матч на выезде со счетом 1: 0, а Илич забил единственный гол.
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