RFS одержал уверенную победу и вышел в следующий раунд еврокубка

Матч проходил в Латвии, в Юрмале. RFS одержала победу над "Македонией" из города Скопье - 4:1 и выиграл 5:1 по сумме двух матчей.

Седрик Куадьо забил два гола за RFS, а Стефан Панич и Андрей Илич забили по одному голу.

Во втором раунде квалификации латвийская команда сыграет с азербайджанским клубом "Сабах".

RFS выиграл первый матч на выезде со счетом 1: 0, а Илич забил единственный гол.