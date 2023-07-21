В ночь на субботу закроют движение на участке ул. Лачплеша

В это время также будет перекрыто движение на улице Калупес на пересечении с улицей Лачплеша.

На ответственную за выполнение работ компанию Bererix возложена задача по установке дорожных знаков и обеспечению подъезда транспортных средств к месту проживания жителей или работы предприятий, расположенных на указанном участке улицы, а также движения оперативного и общественного транспорта.