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В ночь на субботу закроют движение на участке ул. Лачплеша

rus.tvnet.lv/LETA
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Рига. Улица Лачплеша
Рига. Улица Лачплеша Фото: Ingars Tenis, TVNET

В период установки технических средств дорожного движения сегодня, 21 июля, с 20:00 до 08:00 субботы, 22 июля, будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес, сообщили агентству LЕТА в департаменте внешней коммуникации Рижской думы.

В это время также будет перекрыто движение на улице Калупес на пересечении с улицей Лачплеша.

На ответственную за выполнение работ компанию Bererix возложена задача по установке дорожных знаков и обеспечению подъезда транспортных средств к месту проживания жителей или работы предприятий, расположенных на указанном участке улицы, а также движения оперативного и общественного транспорта.

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