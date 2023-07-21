Фото ⟩ Маркус Рива, Кашерс и другие звезды на премьере фильма "Барби"

Вечером в четверг, 20 июля, на специальном показе в кинотеатре Forum Cinemas уставшие от славы и киногурманы получили возможность первыми увидеть долгожданный фильм "Барби". Перед началом фильма гостей приглашали окунуться в особую атмосферу "Барбиленда" - везде гламур, блеск и розовый цвет! Розовый - это новый черный? Смотрите фото!
Об атмосфере позаботился не кто иной, как местный Кен - Маркус Рива, а Линда Самсонова выступили в честь диджея.
Галерея: гости показа фильма "Барби"
"Барби" - это американский фильм режиссера Греты Гервиг в жанре романтической комедии. Авторами сценария выступили сама Грета и Ноа Баумбахом. Конечно, это прямая отсылка к знаменитым игрушкам от компании Mattel.
Главные звезды - Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).
Описание к фильму гласит, что Барби была недостаточно идеальной куклой и ее изгнали из Барбиленда. Она попала в мир реальных людей, где осознала, что для того, чтобы найти счастье, недостаточно только красоты.
"Не то чтобы я когда-то мечтала сыграть Барби или быть на нее похожей. Это прозвучит глупо, но я действительно даже не думала о том, чтобы сыграть Барби в кино, пока не началась разработка проекта", - призналась Марго Робби журналу Vogue.
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