ВИДЕО ⟩ Покер Диоманде и шесть голов в воротах "Тукумса"

23-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с гостевой победы "Метты" над "Супер Новой" со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Лукас Вапне, Микус Василевскис и Владислав Фёдоров, а у "Супер Новы" отличился Евгений Терзи.

Футболисты "Елгавы" на своём поле в упорной борьбе обыграли "Лиепаю" - 3:2. Гости открыли счёт на 20-й минуте благодаря Роберту Мелькису, но до перерыва "Елгава" сумела восстановить равновесие на табло усилиями Владислава Веремеева.

На 51-й минуте Валтерс Пурс вывел хозяев вперёд, а три минуты спустя Ралф Шитьяков забил третий гол в ворота лиепайчан. За восемь минут до конца основного времени Муамаду Дио сократил отставание в счёте до минимума, но больше "Лиепая" ничего создать не смогла.

"Даугавпилс" взял три очка на выезде против "Валмиеры" - 1:0. Единственный гол на 13-й минуте встречи забил Давис Цуцурс, которому ассистировал камерунец Уильям Муквелле.

Целых семь голов увидели зрители в матче между "Аудой" и RFS, в котором подопечные Виктора Мороза победили со счётом 5:2.