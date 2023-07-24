ВИДЕО ⟩ Покер Диоманде и шесть голов в воротах "Тукумса"

Завершился 23-й тур чемпионата Латвии по футболу, в котором команды забили 23 мяча в ворота друг друга.
Завершился 23-й тур чемпионата Латвии по футболу, в котором команды забили 23 мяча в ворота друг друга.
23-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с гостевой победы "Метты" над "Супер Новой" со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Лукас Вапне, Микус Василевскис и Владислав Фёдоров, а у "Супер Новы" отличился Евгений Терзи.
Футболисты "Елгавы" на своём поле в упорной борьбе обыграли "Лиепаю" - 3:2. Гости открыли счёт на 20-й минуте благодаря Роберту Мелькису, но до перерыва "Елгава" сумела восстановить равновесие на табло усилиями Владислава Веремеева.
На 51-й минуте Валтерс Пурс вывел хозяев вперёд, а три минуты спустя Ралф Шитьяков забил третий гол в ворота лиепайчан. За восемь минут до конца основного времени Муамаду Дио сократил отставание в счёте до минимума, но больше "Лиепая" ничего создать не смогла.
"Даугавпилс" взял три очка на выезде против "Валмиеры" - 1:0. Единственный гол на 13-й минуте встречи забил Давис Цуцурс, которому ассистировал камерунец Уильям Муквелле.
Целых семь голов увидели зрители в матче между "Аудой" и RFS, в котором подопечные Виктора Мороза победили со счётом 5:2.
Четыре мяча в этой встрече забил ивуариец Исмаэль Диоманде, ещё один гол в составе RFS в свой актив записал Янис Икауниекс. "Ауда" в конце основного времени ответила голами Режиналдо Рамиреса и Элхаджа Мане.
В заключительном матче 23-го тура "Рига" на выезде разгромила "Тукумс" со счётом 6:0. Счёт на 42-й минуте встречи открыл нигериец Абдулрахман Тайво, а затем на 45-й и 45+3-й минутах отличился бразилец Дуглас Аурелиу. В начале второго тайма голом в ворота хозяев отметился Готье Манкенда, на 56-й минуте отличился Эдуард Дашкевич, а в концовке встречи Тайво оформил дубль.
В 24-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 30-31 июля, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Супер Новой", "Ауда" - с "Лиепаей", RFS - с "Тукумсом", "Рига" - с "Даугавпилсом", а "Метта" - с "Елгавой.
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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