Минобразования разработает единые критерии для приема во все средние школы

В Риге, чтобы поступить в одну из средних школ, выпускник девятого класса должен был набрать не менее 35% на централизованном экзамене, хотя установленный государством порог для сдачи экзаменов составляет 10%.

"Мы видим, что эта разница чрезвычайно велика, и она не оправдана. Такое непропорциональное ограничение, на наш взгляд, неприемлемо", - заявила представитель Бюро госуполномоченного по правам человека Рута Силиня.

Однако не только в Риге действуют очень строгие условия. В Елгаве критерий еще выше. Это правда, что в Елгаве нет минимального порога для поступления, но есть принцип, что оценивается общая успеваемость как централизованных экзаменов, так и учебы в целом.

Чтобы исключить разные критерии приема, IZM планирует сделать их одинаковыми во всех средних школах Латвии. Старший эксперт министерства Олита Аркле сообщила, что министерство работает "над внесением изменений в положения закона об общем образовании, и критерии будут предложены и разработаны с участием каждого самоуправления, управления образования и учебных заведений. Министерство приступит к подготовке поправок осенью, чтобы новые правила могли вступить в силу в следующем году.