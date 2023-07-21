Пт, 21.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Вратаря сборной Италии и его жену связали и ограбили в собственном доме

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AFP/SCANPIX

Грабители ворвались в дом вратаря "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в Париже в ночь на 21 июля, сообщает Sports.ru.

В ходе ограбления Доннарумму и его жену избили и связали. Также был связан охранник дома. Преступники смогли вынести различные ценности общей стоимостью 500 тысяч евро.

К утру Доннарумме и его жене удалось освободиться. В 3:20 утра футболист с девушкой добрались до отеля недалеко от их дома. Сотрудники гостиницы вызвали полицию, пара была госпитализирована.

Доннарумма перебрался в Париж в 2021 году, он провел 72 матча за "ПСЖ", дважды став чемпионом Франции. В составе сборной Италии он был победителем Евро-2020, а также завоевал бронзовые медали Лиги наций в 2021 и 2023 годах.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх