Вратаря сборной Италии и его жену связали и ограбили в собственном доме

В ходе ограбления Доннарумму и его жену избили и связали. Также был связан охранник дома. Преступники смогли вынести различные ценности общей стоимостью 500 тысяч евро.

К утру Доннарумме и его жене удалось освободиться. В 3:20 утра футболист с девушкой добрались до отеля недалеко от их дома. Сотрудники гостиницы вызвали полицию, пара была госпитализирована.

Доннарумма перебрался в Париж в 2021 году, он провел 72 матча за "ПСЖ", дважды став чемпионом Франции. В составе сборной Италии он был победителем Евро-2020, а также завоевал бронзовые медали Лиги наций в 2021 и 2023 годах.