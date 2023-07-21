Дожди, грозы и похолодание: синоптики о погоде на новой неделе

Днем в субботу, 22 июля, начиная с юга страны на большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер будет в основном слабый. Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - до +16 градусов, днем - не более +17...+22 градусов, с понижением во время дождя местами до +13 градусов.

В воскресенье во многих местах также ожидаются дожди, температура воздуха сохранится на прежнем уровне.

В начале следующей недели по всей стране местами пройдут дожди, возможны сильные дожди и грозы. Из-за облачности ночи ожидаются немного теплее, чем на этой неделе, температура воздуха днем существенно не изменится.

По текущему прогнозу Global Forecast System, сильный циклон с ветром и дождем переместится с Украины на Беларусь и Россию в середине следующей недели. Хотя Латвию этот циклон может и не затронуть, дождевые облака все же ожидаются, но во второй половине недели температура воздуха может достичь +25 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе и в первой половине августа в Латвии будет дождливее и холоднее обычного, как и на большей части Европы, под влиянием циклонов.

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