Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, сообщает Русская служба ВВС. С начала войны против Украины в 2022 году Стрелков жестко критиковал военное и политическое руководство России.
Игорь Стрелков (Гиркин) арестован на два месяца по обвинению в призывах к экстремизму
Как рассказал "Медиазоне" его адвокат Александр Молохов, у следствия возникли вопросы к двум постам Стрелкова от 25 мая, в которых он "выразил свое мнение по поводу проблематики связанной с Крымом и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков".
Пост, касающийся выплат военнослужащим, был опубликован в Telegram-канале Стрелкова. В нем он пишет, что семьи большинства солдат этих полков три месяца не получали выплат. "Граждане, да ведь за такое расстреливать мало… и вовсе не возмущенных мобилизованных бойцов!", - написал тогда Стрелков.
Решение об аресте Стрелкова вынесла судья Олеся Менделеева. Как пишет "Дождь", она известна тем, что в 2020 году приговорила художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а в 2022 году вынесла приговор по делу о "фейках" московского муниципального депутата Алексея Горинова, назначив назначила ему семь лет колонии.
Максимальное наказание по части статьи, вменяемой Стрелкову, составляет пять лет лишения свободы.
По данным источников РБК, Гиркина забрали из дома около полудня в пятницу, 21 июля. В его квартире был проведен обыск.
По предварительным данным, задержание провели по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".
В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его супруги Мирославы Регинской. Она заявляет, что против него выдвинуты обвинения в "экстремизме".
"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.
От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - написала женщина в Telegram.
Как пишет "Медуза", во второй половине дня его привезли в суд.
На суде Стрелков просил поместить его по домашний арест, сообщает "Медиазона".
"Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста", - заявил Стрелков.
"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, — напомнил он. — Я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал", - цитирует его Русская служба ВВС.
Его адвокат Александр Молохов рассказал в суде, что в деле фигурируют два поста в Telegram-канале Стрелкова от 25 мая. В свою очередь следователь ФСБ сообщил суду, что дело было возбуждено 18 июля.
Кто такой Стрелков?
Стрелков-Гиркин - бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями в Восточной Украине, а с мая по август того же года занимал пост министра обороны самопровозглашенной "ДНР". В одном из интервью Гиркин сообщил, что именно благодаря подконтрольному ему боевому подразделению в 2014 году начался полноценный вооруженный конфликт на востоке Украины.
Бывший полевой командир - один из самых ярых сторонников вторжения России в Украину, однако в последнее время он многократно критиковал российское руководство и военное командование за неудачи на фронте.
В ноябре 2022 года суд Гааги признал Гиркина и двух его предполагаемых пособников виновными в крушении малайзийского "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом летом 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному тюремному заключению.
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