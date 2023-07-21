Игорь Стрелков (Гиркин) арестован на два месяца по обвинению в призывах к экстремизму

По предварительным данным, задержание провели по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его супруги Мирославы Регинской. Она заявляет, что против него выдвинуты обвинения в "экстремизме".

"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - написала женщина в Telegram.

Как пишет "Медуза", во второй половине дня его привезли в суд.

На суде Стрелков просил поместить его по домашний арест, сообщает "Медиазона".

"Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста", - заявил Стрелков.

"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, — напомнил он. — Я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал", - цитирует его Русская служба ВВС.