В России задержан Игорь Стрелков (Гиркин)

По данным источников РБК, Гиркина забрали из дома около полудня в пятницу, 21 июля. Сейчас в квартире идет обыск.

По предварительным данным, задержание провели по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его супруги Мирославы Регинской. Она заявляет, что против него выдвинуты обвинения в "экстремизме".

"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - написала женщина в Telegram.

Стрелков-Гиркин - бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями в Восточной Украине, а с мая по август того же года занимал пост министра обороны самопровозглашенной "ДНР". В одном из интервью Гиркин сообщил, что именно благодаря подконтрольному ему боевому подразделению в 2014 году начался полноценный вооруженный конфликт на востоке Украины.

Бывший полевой командир - один из самых ярых сторонников вторжения России в Украину, однако в последнее время он многократно критиковал российское руководство и военное командование за неудачи на фронте.

В ноябре 2022 года суд Гааги признал Гиркина и двух его предполагаемых пособников виновными в крушении малайзийского "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом летом 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному тюремному заключению.