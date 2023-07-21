Полиция Берлина продолжает поиски сбежавшей львицы

Как сообщили в немецкой полиции, ночью львицу никто не видел также не было обнаружено никаких свидетельств ее пребывания под Берлином.

Власти продолжат поиск животного с помощью вертолетов и дронов, а также с использованием тепловизионных камер. Поддержку в работе оказывают ветеринары и охотники.

Галерея: Полиция Берлина продолжает искать сбежавшую львицу

По словам мэра немецкой общины Клайнмахнова Майкла Грубера, в поисках также участвуют профессиональные охотники на животных.

Животное впервые увидели поздно вечером в среду, 19 июля, когда местный житель заснял львицу в кустах. Видео низкого качества быстро распространилось по сети.

Власти считают, что видео - не подделка.

Другие утверждают, что засняли крупного хищника семейства кошачьих, преследующего и убивающего кабана. В четверг вечером поступили сообщения о том, что люди видели животного в районе, граничащем с землями Берлин и Бранденбург.