Полиция Берлина продолжает поиски сбежавшей львицы

Не развеялись опасения, что в южных пригородах Берлина в пятницу, 21 июля, на свободе все еще находился крупный хищник, предположительно львица. При этом за ночь никаких признаков оказавшегося на свободе крупного кошачьего замечено не было.
Как сообщили в немецкой полиции, ночью львицу никто не видел также не было обнаружено никаких свидетельств ее пребывания под Берлином.
Власти продолжат поиск животного с помощью вертолетов и дронов, а также с использованием тепловизионных камер. Поддержку в работе оказывают ветеринары и охотники.
Галерея: Полиция Берлина продолжает искать сбежавшую львицу
По словам мэра немецкой общины Клайнмахнова Майкла Грубера, в поисках также участвуют профессиональные охотники на животных.
Животное впервые увидели поздно вечером в среду, 19 июля, когда местный житель заснял львицу в кустах. Видео низкого качества быстро распространилось по сети.
Власти считают, что видео - не подделка.
Другие утверждают, что засняли крупного хищника семейства кошачьих, преследующего и убивающего кабана. В четверг вечером поступили сообщения о том, что люди видели животного в районе, граничащем с землями Берлин и Бранденбург.
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