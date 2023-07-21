Прекращена работа двух нелегальных детских летних лагерей под Елгавой: в одном пострадал ребенок

В июле Государственная полиция остановила деятельность двух нелегально организованных детских летних лагерей в Елгаве и Елгавском крае, сообщает Госполиция.
13 июля полиция получила информацию о том, что в в волости Яунсвирлаукас Елгавского края в гостевом доме во время занятий в детском лагере одна из участниц лагеря - восьмилетняя девочка - упала с лестницы и получила травму. Кроме того, после получения травмы ребенку не обеспечили медицинскую помощь, а также не сообщили о произошедшем родителям.
Основываясь на этой информации, полиция начала расследование. Во время рассмотрения нарушения, связавшись с муниципальной полицией Елгавского края, сотрудники Госполиции выяснили, что в этот день в конкретном гостевом доме, в котором проходит детский лагерь, сотрудники муниципальной полиции Елгавы провели проверку на основании полученных заявлений о возможной нелегальной деятельности детского лагеря.
В ходе проверки выяснились, что работа лагеря не согласована с местным самоуправлением. На месте была встречена женщина, которая пояснила, что является организатором частного мероприятия и руководителем лагеря, однако ни одного документа об организации и условиях лагеря предоставить не смогла.
О конкретном лагере были проинформированы Инспеция по защите прав детей (VBTAI) и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), инспекторы которых провели проверки согласно компетенции каждого учреждения, после чего была привлечена и Госполиция.
Стражи порядка, в свою очередь, получили объяснения от женщины, назвавшей себя руководителем лагеря, связались с родителями детей, проинформировав их о сложившейся ситуации, и вернули им детей. Всего в лагере находилось примерно 60 детей в возрасте от 6 до 13 лет.
В ходе расследования на месте были встречены и несколько молодых людей, которые указали, что находятся в лагере, так как отозвались на объявление в Facebook о поиске помощников для работы в лагере за 100 или 150 евро, если у них есть водительские права.
Всего в лагере было девять помощников, шесть из которых 13 июля покинули лагерь, так как работодатель не заплатил обещанные деньги, после чего к работе были привлечены еще трое.
Шестеро из вовлеченных помощников были несовершеннолетними. Кроме того, они указали, что не получили от женщины обещанный трудовой договор.
Спустя неделю, 20 июля, Госполиция получила информацию о том, что с 16 по 22 июля в Елгаве в мотеле был повторно организован такой же лагерь, в котором принимали участие 32 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет.
Госполиция, связавшись с инспекторами VBTAI, договорилась о немедленном обследовании лагеря.
В ходе обследования информация о создании такого же лагеря под руководством той же женщины подтвердилась. Несмотря на то, что на этот раз организатора на месте встретить не удалось, там находились три помощницы, которые указали, что организатор лагеря не находится на территории мотеля и скрывается от представителей служб в неизвестном месте в городе.
Кроме того, помощницы указали, что в этот раз женщина с помощниками и детьми устно договорилась о том, что в случае проверки все должны утверждать, что это не лагерь, а детская вечеринка.
Она также указала, что детям и помощникам нельзя разговаривать с полицейскими и сотрудниками других служб, а также нельзя открывать двери представителям ни одной из служб.
В связи с этими нарушениями начато несколько административных процессов. Принимая во внимание, что материалы содержат сведения о нелегальном трудоустройстве лиц, информация передана также в Государственную инспекцию труда и Службу госдоходов.
Принимая во внимание, что встреченные помощники сообщили, что этим летом женщина планирует еще более десяти таких мероприятий, а также упомянула, что, скорее всего, они будут организованы в Риге, Государственная полиция призывает как родителей, которые планируют отправить ребенка в лагерь, так и подростков, ищущих работу на лето, быть осторожными.
Кроме того, трудоустроенным всегда важно убедиться в оформлении трудового договора до начала трудовых отношений.
В свою очередь, родители должны убедиться в том, что лагерь официально зарегистрирован, а также учесть условия, в которых будут находиться дети. В то же время Государственная полиция просит лиц, ответственных за гостевые дома, убедиться в том, что цель договора аренды ясна, до его заключения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!