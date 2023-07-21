Прекращена работа двух нелегальных детских летних лагерей под Елгавой: в одном пострадал ребенок

Стражи порядка, в свою очередь, получили объяснения от женщины, назвавшей себя руководителем лагеря, связались с родителями детей, проинформировав их о сложившейся ситуации, и вернули им детей. Всего в лагере находилось примерно 60 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В ходе расследования на месте были встречены и несколько молодых людей, которые указали, что находятся в лагере, так как отозвались на объявление в Facebook о поиске помощников для работы в лагере за 100 или 150 евро, если у них есть водительские права.

Всего в лагере было девять помощников, шесть из которых 13 июля покинули лагерь, так как работодатель не заплатил обещанные деньги, после чего к работе были привлечены еще трое.

Шестеро из вовлеченных помощников были несовершеннолетними. Кроме того, они указали, что не получили от женщины обещанный трудовой договор.

Спустя неделю, 20 июля, Госполиция получила информацию о том, что с 16 по 22 июля в Елгаве в мотеле был повторно организован такой же лагерь, в котором принимали участие 32 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет.

Госполиция, связавшись с инспекторами VBTAI, договорилась о немедленном обследовании лагеря.