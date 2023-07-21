В центре Риги до конца лета закроют туннель под железной дорогой

Так, с 24 июля до конца августа будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Дзирнаву и Сатеклес до перекрестка улиц Тургенева и Абренес.

На время строительных работ изменятся и маршруты общественного транспорта.

Если работы будут закончены быстрее, до движение транспорта и пешеходов на улице Дзирнаву могут восстановить раньше упомянутого времени.

Представители строителя BeReRix указали, что до закрытия движения на улице Дзирнаву будет восстановлено полноценное четырехполостное движение на улице Лачплеша.

В настоящее время в районе улицы Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica ведется строительство финальных опор путепровода, завершено возведение подпорных стен и близлежащей механически укрепленной грунтовой насыпи, а после завершения технических подготовительных работ начнется строительство нового железнодорожного путепровода.

С 24 июля по 31 августа планируется установить пролетные балки путепровода, построить инженерные сети по обеим сторонам улицы, а также реконструировать перекресток улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес.

Средняя часть железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву была построена в начале XX века, в 1912-1914 годах, и с течением времени путепровод неоднократно расширялся за счет добавления новых конструкций (балок, подпорных стен) с обеих сторон и расширения железнодорожной насыпи. Реконструкция путепровода на улице Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica планируется в несколько этапов: после строительства южной части путепровода начнется демонтаж существующей инфраструктуры в северной части путепровода.