Пт, 21.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В центре Риги до конца лета закроют туннель под железной дорогой

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Закрытый туннель под железной дорогой. Иллюстративное фото
Закрытый туннель под железной дорогой. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В ходе строительства европейской железнодорожной линии Rail Baltica до конца лета планируется закрыть туннель на улице Дзирнаву под железной дорогой в Риге.

Так, с 24 июля до конца августа будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Дзирнаву и Сатеклес до перекрестка улиц Тургенева и Абренес.

На время строительных работ изменятся и маршруты общественного транспорта.

Если работы будут закончены быстрее, до движение транспорта и пешеходов на улице Дзирнаву могут восстановить раньше упомянутого времени.

Представители строителя BeReRix указали, что до закрытия движения на улице Дзирнаву будет восстановлено полноценное четырехполостное движение на улице Лачплеша.

В настоящее время в районе улицы Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica ведется строительство финальных опор путепровода, завершено возведение подпорных стен и близлежащей механически укрепленной грунтовой насыпи, а после завершения технических подготовительных работ начнется строительство нового железнодорожного путепровода.

С 24 июля по 31 августа планируется установить пролетные балки путепровода, построить инженерные сети по обеим сторонам улицы, а также реконструировать перекресток улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес.

Средняя часть железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву была построена в начале XX века, в 1912-1914 годах, и с течением времени путепровод неоднократно расширялся за счет добавления новых конструкций (балок, подпорных стен) с обеих сторон и расширения железнодорожной насыпи. Реконструкция путепровода на улице Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica планируется в несколько этапов: после строительства южной части путепровода начнется демонтаж существующей инфраструктуры в северной части путепровода.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх