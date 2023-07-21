В Латвии и в будущем году пройдет один из чемпионатов мира по хоккею

В следующем году матчи женского чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе В пройдут в ледовом центре Volvo в Иманте, сообщила в пятницу Латвийская хоккейная федерация (LHF).
Чемпионат начнется в конце марта.
Кроме латвийских хоккеисток, в турнире примут сборные Польши, Италии, Словении, Великобритании, а также сборная, которая в конце августа покинет группу А в первом дивизионе чемпионата мира.
Чемпионат в первом дивизионе в группе В - третьи по силе соревнования после высшего дивизиона и первого дивизиона в группе А.
Женский чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии после перерыва в несколько лет.
"В последние годы число девочек-хоккеистов в Латвии продолжало расти. Надеемся, что этот чемпионат мира даст еще больший толчок развитию хоккея среди девочек", - заявил генеральный секретарь LHF Роберт Плявейс.
Даты проведения и календарь чемпионата мира в первом дивизионе в группе В станут известны в начале следующего сезона.
В апреле женская сборная Латвии по хоккею в Мехико победила на чемпионате мира во втором дивизионе в группе А, одержав победы во всех пяти играх.
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