В Латвии и в будущем году пройдет один из чемпионатов мира по хоккею

Чемпионат начнется в конце марта.

Кроме латвийских хоккеисток, в турнире примут сборные Польши, Италии, Словении, Великобритании, а также сборная, которая в конце августа покинет группу А в первом дивизионе чемпионата мира.

Чемпионат в первом дивизионе в группе В - третьи по силе соревнования после высшего дивизиона и первого дивизиона в группе А.

Женский чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии после перерыва в несколько лет.

"В последние годы число девочек-хоккеистов в Латвии продолжало расти. Надеемся, что этот чемпионат мира даст еще больший толчок развитию хоккея среди девочек", - заявил генеральный секретарь LHF Роберт Плявейс.

Даты проведения и календарь чемпионата мира в первом дивизионе в группе В станут известны в начале следующего сезона.

В апреле женская сборная Латвии по хоккею в Мехико победила на чемпионате мира во втором дивизионе в группе А, одержав победы во всех пяти играх.