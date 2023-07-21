Фото ⟩ Не только электрички: дизельный поезд Pasažieru vilciens получил новую окраску

Принимая пробег поезда, был начат его капитальный ремонт, в том числе и восстановление окраски. Постепенно дизайн состава был создан в едином стиле. Желтый цвет сигнала, который используется в транспортной отрасли для обеспечения безопасности и видимости, функциональный антрацитово-серый оттенок, на котором выделяются желтые элементы, присутствует не только в экстерьере новых электропоездов, они будут и на корпусе дизельных поездов, указывает Pasažieru vilciens.