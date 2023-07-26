Бывшая проститутка и наркоманка бегает ультрамарафоны на 250 км

В 18 лет ей неправильно сделали укол - врачам пришлось ввести девушку в искусственную кому на три недели и ампутировать ей правую руку по локоть.

Вырваться из мира продажной любви и наркозависимости Габриэлла смогла с помощью специализированного реабилитационного центра в Осло. Эта организация оказывает помощь совершенно бесплатно.

В 2016 году она преодолела свою первую дистанцию, а в 2021-м приняла участие в экстремальном забеге в Намибии, заняв четвёртое место из десяти.

Участникам ультрамарафона по джунглям Перу предстояло пробираться самостоятельно в зарослях деревьев и кустарников. Ночью приходилось спать в гамаках между деревьями, а в рюкзаке было всё необходимое для решения различных проблемных ситуаций.

Во время забега Матисен укусила змея, но, к счастью, она не была ядовитой. Норвежка рассказывает, что в джунглях обитает 400 различных видов змей, но только четыре вида ядовиты.

Также у неё была близкая встреча с ягуаром, который якобы рычал на неё из своего укрытия. Матисен в этот момент была вооружена лишь бамбуковой палкой.

Следующие соревнования Габриэлла хочет провести в США, в Гранд-Каньоне. Она делает это, чтобы мотивировать женщин, которые нуждаются в поддержке, а не в осуждении.

Забег Grand to Grand в Аризоне пройдёт в апреле 2024 года, и Матисен уже начала подготовку к этим соревнованиям. "Это легендарная гонка. Мне очень нравится пустыня, а эта - самая красивая из самых красивых", - сказала Матисен.

"Быть проституткой всегда считалось постыдным, но теперь я использую свою историю, чтобы избавиться от этого табу и стыда. Это было непросто, но я выжила. Важно, чтобы кто-то выступил с рассказом об этом. Другие девушки должны понимать, что об этом можно и нужно говорить", - приводит NRK слова Матисен.

О её тяжёлом жизненном пути сняли документальный фильм и написали книгу, чтобы она могла вдохновлять своим примером других людей.