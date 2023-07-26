Бывшая проститутка и наркоманка бегает ультрамарафоны на 250 км

Только 6 из 30 участников достигли финиша в экстремальном ультрамарафоне, который проходил в начале лета в джунглях Перу. В группе финишировавших была только одна женщина - Габриэлла Матисен, у которой ампутирована одна рука.
"Это самый тяжёлый из организуемых нами ультрамарафонов. В грязи, при повышенной влажности, а также разрежённом воздухе трудно двигаться. Каждое движение требует дополнительных усилий, проверяющих физическую и психологическую выносливость. Аналогов этому забегу нет", - так описывают на своём сайте организаторы ультрамарафон, проходящий в перуанских джунглях.
Несколько недель назад Матисен стала одним из шести участников, дошедших до финиша ультрамарафона Jungel Ultra. В интервью норвежскому общественному изданию NRK бегунья сказала, что никогда не забудет того, что она пережила на этих соревнованиях.
"Мы пережили страдания, которых никогда раньше не испытывали, но ушли с глубоким чувством, что совершили нечто замечательное", - написала Матисен у себя в соцсетях.
Соревнования проходили на высоте 3500 метров над уровнем моря, а общая протяженность пяти этапов составила 230 километров.
Скорее всего, вы никогда раньше не слышали о Матисен, так как ещё сравнительно недавно она была погружена в тяжёлую наркоманию и зарабатывала на жизнь древнейшей в мире профессией.
Девушка не вдаётся в подробности, как именно попала в этот мир. Но известно, что у Габриэллы был сутенёр и она целый год провела в публичном доме в Испании.
В 18 лет ей неправильно сделали укол - врачам пришлось ввести девушку в искусственную кому на три недели и ампутировать ей правую руку по локоть.
Вырваться из мира продажной любви и наркозависимости Габриэлла смогла с помощью специализированного реабилитационного центра в Осло. Эта организация оказывает помощь совершенно бесплатно.
В 2016 году она преодолела свою первую дистанцию, а в 2021-м приняла участие в экстремальном забеге в Намибии, заняв четвёртое место из десяти.
Участникам ультрамарафона по джунглям Перу предстояло пробираться самостоятельно в зарослях деревьев и кустарников. Ночью приходилось спать в гамаках между деревьями, а в рюкзаке было всё необходимое для решения различных проблемных ситуаций.
Во время забега Матисен укусила змея, но, к счастью, она не была ядовитой. Норвежка рассказывает, что в джунглях обитает 400 различных видов змей, но только четыре вида ядовиты.
Также у неё была близкая встреча с ягуаром, который якобы рычал на неё из своего укрытия. Матисен в этот момент была вооружена лишь бамбуковой палкой.
Следующие соревнования Габриэлла хочет провести в США, в Гранд-Каньоне. Она делает это, чтобы мотивировать женщин, которые нуждаются в поддержке, а не в осуждении.
Забег Grand to Grand в Аризоне пройдёт в апреле 2024 года, и Матисен уже начала подготовку к этим соревнованиям. "Это легендарная гонка. Мне очень нравится пустыня, а эта - самая красивая из самых красивых", - сказала Матисен.
"Быть проституткой всегда считалось постыдным, но теперь я использую свою историю, чтобы избавиться от этого табу и стыда. Это было непросто, но я выжила. Важно, чтобы кто-то выступил с рассказом об этом. Другие девушки должны понимать, что об этом можно и нужно говорить", - приводит NRK слова Матисен.
О её тяжёлом жизненном пути сняли документальный фильм и написали книгу, чтобы она могла вдохновлять своим примером других людей.
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