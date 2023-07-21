Главное за 21 июля ⟩ Нелегальные летние лагеря, арест Стрелкова и большой праздник в Кенгарагсе

Лучшая новость сегодняшнего дня - рабочая неделя подошла к концу! Впереди два выходных, но не спешите забывать о всем и уходить в отдых с головой - узнайте сначала, что же такого произошло за день. Главное в Латвии и за ее пределами - в ежедневной подборке от RUS TVNET за пятницу, 21 июля.
Новости Латвии:
В июле Государственная полиция остановила деятельность двух нелегально организованных детских летних лагерей в Елгаве и Елгавском крае, сообщает Госполиция.
Широкий резонанс в обществе вызвало откровенно грубое поведение отдыхающей компании по отношению к полицейским Юрмальского самоуправления на пляже в Майори. Государственная полиция за такое неприемлемое поведение возбудила против агрессивного человека только два административных дела.
Этим летом в 10 районах Риги у каждого желающего появится возможность посетить особое мероприятие, во время которого можно будет развлечься, отдохнуть, узнать что-то новое, а также познакомиться с новыми людьми. Стартуют "Праздники микрорайонов" уже в эту субботу, 22 июля, в Кенгарагсе!
В ходе строительства европейской железнодорожной линии Rail Baltica до конца лета планируется закрыть туннель на улице Дзирнаву под железной дорогой в Риге.
При большом количестве торговцев и посетителей 19 июля Видземский рынок возобновил торговлю в вечерние часы. На ночном рынке собрались различные местные фермеры и продавцы, причем ассортимент был значительно шире, чем обычно можно наблюдать на ночном рынке. Смотрите фото!
В следующем году матчи женского чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе В пройдут в ледовом центре Volvo в Иманте, сообщила в пятницу Латвийская хоккейная федерация (LHF).
В эти выходные и на следующей неделе в Латвии усилится влияние циклонов, поэтому количество осадков увеличится, прогнозируют синоптики.
Уже в ближайшие дни пассажиров начнет перевозить дизельный поезд новой расцветки, сообщает в Twitter предприятие Pasažieru vilciens.
Руководитель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестурс Зепс обратится в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить закупку предприятием Рижского самоуправления Rīgas ūdens бесплатных кранов для питьевой воды, установленных в столице, и роль в этом бывшего председателя городской думы Мартиньша Стакиса.
Принимая во внимание возражения омбудсмена по поводу строгих требований к приему в рижские средние школы, а также разные критерии приема в самоуправлениях, Министерство образования и науки (IZM) планирует разработать единые критерии для приема в средние школы по всей стране уже этой осенью, сообщает Lsm.lv.
Рост цен на продовольствие, начавшийся после развязанной Россией войны, замедлился лишь незначительно, при этом дешевеют отдельные продукты и группы продуктов, например, молочные. Но в целом ситуация не оптимистична и возврата к "старым добрым ценам" не произойдет, прогнозируют работающие в отрасли. Об этом пишет Diena.
За рубежом:
Вильнюсский саммит НАТО оказался неудачным, на нем президент Украины Владимир Зеленский получил основательную "оплеуху", а саммит в очередной раз доказал, что у западных стран отсутствуют объединяющие их общечеловеческие ценности - таковы были основные посылы российской пропаганды на прошлой неделе в связи со встречей лидеров стран НАТО в столице Литвы.
Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, сообщает Русская служба ВВС.
Кабинет министров Украины принял решение о национализации Sense Bank — раньше он назывался Альфа-банком. Это основной актив в стране российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. И это первый этап национализации банка. Би-би-си объясняет, что это значит.
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В возрасте 96 лет скончался легендарный американский эстрадный певец, лауреат множества наград Grammy Тони Беннетт, подтвердила агентству AFP его публицист Сильвия Вайнер.
Торговая сеть Lidl Lietuva оштрафована на сумму в 100 тыс. евро за вводящую в заблуждение сравнительную рекламу.
Генерал-полковник Александр Сырский возглавил Сухопутные войска ВСУ еще в 2019 году. Он руководил обороной Киева в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а позже был одним из командующих успешным контрнаступлением в Харьковской области.
О том, как упал курс российского рубля, почему не закроют транзит через Эстонию в Россию, откуда в ЕС российская нефть и стоит ли эстонцам опасаться российского ядерного оружия в Беларуси, в эксклюзивном интервью корреспонденту Rus.Postimees Денису Антонову рассказывает экономист, старший научный сотрудник Института Брукингса (The Brookings Institution), экс-зампред Центрального банка России Сергей Алексашенко.
Интересное чтиво:
"Помню, посмотришь на меня на концерте и никогда не скажешь, что всего пару часов назад этот человек стоял в солидном костюме в Министерстве иностранных дел", - с улыбкой вспоминает 32-летний солист группы MINDESIGN Янис Наглис.
22 июля в Лиепае на стадионе "Даугава" состоится концерт популярной латвийской группы Prāta Vētra. Ранее уже сообщалось об ажиотаже перед концертом. Отмечалось, что в городе практически невозможно снять жилье на эту дату.
Информация о том, что в южных пригородах Берлина находится львица, не подтвердилась, сообщили в пятницу власти.
Вечером 4 мая в Даугавпилсе избили активиста ЛГБТК+ Ливая Амарейна и его мужа Эрена. 20 июля Ливай получил постановление Государственной полиции о прекращении уголовного дела. Первоначальное расследование возможного преступления на почве ненависти закончилось ничем. Пользователи Twitter в ярости.
Словно кадр из классического фильма ужасов 1978 года "Пираньи", только без острых зубов. Эта своеобразная рыба, наделенная человеческими зубами, была поймана в штате Оклахома, США, молодым рыбаком Чарли Клинтоном.
19 июля дива-аккордеонист-виртуоз Ксения Сидорова выступила на "Юрмальском фестивале" вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и его главным дирижером Гунтисом Кузмой. Смотрите, кто пришел на мероприятие!
Британская боксерша Даниэлла Хемсли на своем YouTube-канале прокомментировала свое решение оголить грудь на боксерском ринге после победы, пишет Apollo.lv.
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Знакомьтесь, Стефани Хименес - голкипер мексиканского футбольного клуба "Хуарес", которую многие считают самым сексуальным вратарём в женском футболе.
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