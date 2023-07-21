Главное за 21 июля ⟩ Нелегальные летние лагеря, арест Стрелкова и большой праздник в Кенгарагсе

В следующем году матчи женского чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе В пройдут в ледовом центре Volvo в Иманте, сообщила в пятницу Латвийская хоккейная федерация (LHF).

В эти выходные и на следующей неделе в Латвии усилится влияние циклонов, поэтому количество осадков увеличится, прогнозируют синоптики.

Уже в ближайшие дни пассажиров начнет перевозить дизельный поезд новой расцветки, сообщает в Twitter предприятие Pasažieru vilciens.

Руководитель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестурс Зепс обратится в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить закупку предприятием Рижского самоуправления Rīgas ūdens бесплатных кранов для питьевой воды, установленных в столице, и роль в этом бывшего председателя городской думы Мартиньша Стакиса.

Принимая во внимание возражения омбудсмена по поводу строгих требований к приему в рижские средние школы, а также разные критерии приема в самоуправлениях, Министерство образования и науки (IZM) планирует разработать единые критерии для приема в средние школы по всей стране уже этой осенью, сообщает Lsm.lv.