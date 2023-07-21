Видео ⟩ В Риге спасли упавшего в Даугаву отдыхающего

Стражи порядка попросили мужчину не плыть к лодке, а оставаться на месте, и когда лодка приблизилась, один из спасателей бросил ему спасательную подкову, за которую мужчина зацепился.

После этого стражам порядка удачно удалось затащить отдыхающего в лодку и доставить на берег, где его передали сотрудника Службы неотложной медицинской помощи. Медики проверили его состояние здоровья и констатировали, что госпитализация ему не нужна.

Муниципальная полиция напоминает, что пребывание у водоемов в состоянии алкогольного опьянения в темное время суток значительно повышает риск утопления и травм, поскольку в этот момент сознание и ориентация человека нарушены, кроме того, он может быть не виден окружающим.

Видео: Муниципальная полиция Риги спасает отдыхающего