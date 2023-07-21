Видео ⟩ В Риге спасли упавшего в Даугаву отдыхающего

В конце прошлой недели, 15 июля, после 23:30 сотрудники управления безопасности на воде муниципальной полиции Риги получили информацию, что на Андрейосте в воду упал мужчина. Стражи порядка незамедлительно отправились на лодке на место происшествия, где под бетонными конструкциями заметили в воде мужчину, он был в сознании.
Стражи порядка попросили мужчину не плыть к лодке, а оставаться на месте, и когда лодка приблизилась, один из спасателей бросил ему спасательную подкову, за которую мужчина зацепился.
После этого стражам порядка удачно удалось затащить отдыхающего в лодку и доставить на берег, где его передали сотрудника Службы неотложной медицинской помощи. Медики проверили его состояние здоровья и констатировали, что госпитализация ему не нужна.
Муниципальная полиция напоминает, что пребывание у водоемов в состоянии алкогольного опьянения в темное время суток значительно повышает риск утопления и травм, поскольку в этот момент сознание и ориентация человека нарушены, кроме того, он может быть не виден окружающим.
Видео: Муниципальная полиция Риги спасает отдыхающего
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