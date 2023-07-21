Зеленский внезапно уволил с поста посла Украины в Британии своего давнего соратника. Что произошло?

При президенте Петре Порошенко работал заместителем министра иностранных дел и главой миссии Украины при НАТО и сохранил должность после прихода к власти Владимира Зеленского.

Весной 2019 года он неожиданно для многих стал одним из ключевых внешнеполитических советников Зеленского и уже в августе 2019 года был назначен министром иностранных дел.

Именно при Пристайко украинский МИД избавился от кадрового надзора со стороны администрации президента, что было характерно при Порошенко. В период его правления ряд назначений в министерстве, включая даже советников посольств и глав департаментов, координировал советник Порошенко по внешней политике Константин Елисеев.

Эта практика снова вернулась, когда МИД возглавил Дмитрий Кулеба. При нем часть внешнеполитических функций взял на себя офис президента во главе с Андреем Ермаком.

Сам Пристайко проработал главой МИД совсем недолго – с августа 2019 года по март 2020 года, и после множества кадровых перестановок вошел в состав правительства Дениса Шмыгаля, где несколько месяцев занимал пост вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции.

20 июля 2020 года он был назначен послом в Великобритании.

Британским премьером тогда был Борис Джонсон, большой сторонник укрепления отношений с Украиной, и новому послу уделялось большое внимание на Даунинг-стрит.

В октябре 2020 года во время визита президента Зеленского в Лондон Украина подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией.

Тогда же Британия предоставила Киеву кредит на развитие ВСУ, а в феврале 2022-го началась полномасштабная война России и Украины.

За это время Великобритания стала второй страной после США по объему помощи Украине.