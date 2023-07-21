Фото ⟩ Первый региональный визит президента Ринкевича: "Здесь мирно живут люди разных национальностей"

В ходе визита Ринкевич встретился с руководством Краславской краевой думы, крестьянами Краславского края, предпринимателями и представителями сферы образования, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

"Краславский край занимает особое место в Латгале и на карте нашей страны. Это не только одна из старейших заселенных территорий в Латвии - здесь, у границ страны, бок о бок долго и мирно живут и развиваются люди разных национальностей и вероисповеданий. Особую радость и удовлетворение доставляют энергичные предприниматели и жители Краславского края", - сказал Ринкевич во время визита.

Галерея: Первый региональный визит Ринкевича

В ходе визита президент ознакомился с планами самоуправления Краславского края в связи с будущим развитием края, в том числе по вопросам образования, реформы школьной сети, транспорта и инфраструктуры, телевидения и радиовещания.

Ринкевич ознакомился с несколькими предприятиями Краславского края, а также в Краславском доме культуры встретился с жителями края и ответил на их вопросы.