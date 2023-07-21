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Фото ⟩ Первый региональный визит президента Ринкевича: "Здесь мирно живут люди разных национальностей"

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эдгар Ринкевич во время визита в Латгале
Президент Эдгар Ринкевич во время визита в Латгале Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

В приграничных областях страны на протяжении длительного времени умеют мирно жить бок о бок и развиваться люди разных национальностей и вероисповеданий, подчеркнул в ходе своего первого регионального визита в Латгале, в Краславский край, президент страны Эдгар Ринкевич.

В ходе визита Ринкевич встретился с руководством Краславской краевой думы, крестьянами Краславского края, предпринимателями и представителями сферы образования, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

"Краславский край занимает особое место в Латгале и на карте нашей страны. Это не только одна из старейших заселенных территорий в Латвии - здесь, у границ страны, бок о бок долго и мирно живут и развиваются люди разных национальностей и вероисповеданий. Особую радость и удовлетворение доставляют энергичные предприниматели и жители Краславского края", - сказал Ринкевич во время визита.

Галерея: Первый региональный визит Ринкевича

В ходе визита президент ознакомился с планами самоуправления Краславского края в связи с будущим развитием края, в том числе по вопросам образования, реформы школьной сети, транспорта и инфраструктуры, телевидения и радиовещания.

Ринкевич ознакомился с несколькими предприятиями Краславского края, а также в Краславском доме культуры встретился с жителями края и ответил на их вопросы.

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