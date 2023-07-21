На Аляске каякер случайно снял на видео собственную смерть

Каяк мужчины перевернулся из-за сильного течения, указывает новостное агентство. В тот момент у него к шлему была прикреплена камера GoPro, которую позднее нашли на берегу озера и передали полиции.

Полиция, посмотрев видео, констатировала, что Родригес утонул 11 июля. Однако тело мужчины по-прежнему не найдено.

Полиция в воскресенье получила сообщение от сотрудника Лесной службы США о том, что с 11 июля в зоне отдыха припаркован автомобиль, и констатировала, что он зарегистрирован на Родригеса.

Кроме того, в озере был найден плавающий без присмотра каяк. Каяк - тот же самый, что и на фото, которое Родригес разместил в тот же день в соцсетях.