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На Аляске каякер случайно снял на видео собственную смерть

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Пол Родригес
Пол Родригес Фото: Brett Murphy/"Twitter"

Власти Аляски разыскивают тело 43-летнего Пола Родригеса. Видеокамера, которая находилась на его шлеме, засняла, как мужчина тонет в ледниковом озере Менденхолл, сообщает Associated Press.

Каяк мужчины перевернулся из-за сильного течения, указывает новостное агентство. В тот момент у него к шлему была прикреплена камера GoPro, которую позднее нашли на берегу озера и передали полиции.

Полиция, посмотрев видео, констатировала, что Родригес утонул 11 июля. Однако тело мужчины по-прежнему не найдено.

Полиция в воскресенье получила сообщение от сотрудника Лесной службы США о том, что с 11 июля в зоне отдыха припаркован автомобиль, и констатировала, что он зарегистрирован на Родригеса.

Кроме того, в озере был найден плавающий без присмотра каяк. Каяк - тот же самый, что и на фото, которое Родригес разместил в тот же день в соцсетях.

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