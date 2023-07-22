По дороге между Цесисом и Ригой пропал подросток

Как сообщили в полиции, Эмилс 2008 года рождения выехал из Цесиса в Ригу на поезде в пятницу, 21 июля, около 9:00 утра и до сих пор не вернулся.

Последнее место, где, вероятно, видели подростка, - Рига, улица Зиепниеккална, 9.

Приметы: Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темные вьющиеся волосы с обесцвеченными прядями и темно-карие глаза. Был одет в коричневые классические брюки и белую футболку с черной рубашкой поверх нее.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении подростка, сообщить об этом по телефону 110.