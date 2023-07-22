Куда Беларусь продает свою древесину в условиях санкций ЕС

"Если раньше это помогало иметь налоговые преференции и снижать финансовые издержки при поставках на экспорт, то введение санкций заставило совсем иначе выстраивать работу своих "дочек", - говорит эксперт. - Почти все они перерегистрировались и в новых названиях мало что напоминает о связи с белорусским производством. Зато появилась возможность снова поставлять продукцию в ЕС: теперь не напрямую из Беларуси, а транзитом через азиатские страны".

Правда, о новых фактах аномально высокого роста поставок древесины в ЕС подобным образом в последнее время сообщений не было.

От "серых" схем к выпуску новой продукции

Собеседник отмечает, что белорусские власти знают о существовании подобных "серых" схем, а в некоторых случаях даже возбуждаются уголовные дела. Нынешним летом проходил судебный процесс в Пинске, где обвиняемыми стали представители местных деревообрабатывающих предприятий.

"В суде выяснилось, что еще летом 2016 года учредитель пинского предприятия создал фирму в офшорной зоне Сингапура, на которую оформлялись сделки по заниженной цене. В дальнейшем товар отгружался европейским покупателям по реальной стоимости", - рассказывает эксперт.

По его словам, эта схема действовала еще в досанкционный период и вина руководителей заключалась только в том, что белорусское государство недополучило налоги. Сейчас же похожие "альтернативные" варианты поставок в ЕС наверняка обсуждаются на самом высоком уровне.

При этом экономист отмечает, что от введенных запретов страдают далеко не все предприятия деревообработки в Беларуси: "Санкции коснулись, в первую очередь, сырья и пиломатериалов, а те, кто занимается выпуском мебели, особых изменений не ощутили".