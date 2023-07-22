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Мбаппе предложили крупнейший контракт в истории спорта

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Звезда французского футбола Килиан Мбаппе
Звезда французского футбола Килиан Мбаппе Фото: Reuters/ScanPix

По данным Defensa Central, звезда французского футбола Килиан Мбаппе получил крупнейший контракт в истории спорта.

Сообщается, что 24-летний Мбаппе получил от французского клуба ПСЖ рекордный контракт в истории спорта. Французский клуб готов заплатить нападающему €1 млрд по десятилетнему контракту.

Если нападающий сборной Франции примет это предложение, оно станет самым дорогим в истории мирового спорта. Соглашение будет связывать Мбаппе до достижения им 34 лет.

Однако были сообщения о том, что футболист хочет перейти в испанскую команду "Реал Мадрид". Его не мотивируют деньги.

Его текущий контракт с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2024 года. Пока Мбаппе не собирается продлевать соглашение с флагманом французского футбола.

На данный момент самый крупный контракт в истории спорта принадлежит суперзвезде аргентинского футбола Лионелю Месси, заработавшему за четыре года в "Барселоне" 555 миллионов евро.

Мбаппе считается одним из лучших футболистов мира последних лет. В 2018 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.

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