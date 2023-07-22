Мбаппе предложили крупнейший контракт в истории спорта

Сообщается, что 24-летний Мбаппе получил от французского клуба ПСЖ рекордный контракт в истории спорта. Французский клуб готов заплатить нападающему €1 млрд по десятилетнему контракту.

Если нападающий сборной Франции примет это предложение, оно станет самым дорогим в истории мирового спорта. Соглашение будет связывать Мбаппе до достижения им 34 лет.

Однако были сообщения о том, что футболист хочет перейти в испанскую команду "Реал Мадрид". Его не мотивируют деньги.

🚨 PSG are preparing to offer Kylian Mbappé a 10-year contract, worth over €1 billion. The Emir of Qatar himself has given the green light on the deal. 🇶🇦



(Source: @defcentral) pic.twitter.com/b3ILCyhMNG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2023

Его текущий контракт с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2024 года. Пока Мбаппе не собирается продлевать соглашение с флагманом французского футбола.

На данный момент самый крупный контракт в истории спорта принадлежит суперзвезде аргентинского футбола Лионелю Месси, заработавшему за четыре года в "Барселоне" 555 миллионов евро.

Мбаппе считается одним из лучших футболистов мира последних лет. В 2018 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.