Еще у шести пьяных водителей были конфискованы автомобили

Полиция напоминает, что если в момент управления транспортным средством концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле,

это влечет за собой уголовную ответственность и, помимо штрафа, конфискацию автомобиля, если он принадлежит правонарушителю.

Если нетрезвый водитель не является собственником транспортного средства, то, помимо штрафа, с него взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного в момент совершения правонарушения транспортного средства.

Пятеро из задержанных вчера пьяных водителей управляли собственным транспортным средством, которое теперь будет конфисковано, а двое - чужими.

Всего за истекшие сутки Госполиция зафиксировала 378 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 216 превышений разрешенной скорости движения, и задержала трех водителей за агрессивный стиль управления автомобилем.

Кроме того, в пятницу, 21 июля, в ДТП пострадали 14 человек, в том числе двое велосипедистов, один пешеход и один водитель электросамоката, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 136 ДТП, в десяти из них есть пострадавшие, но обошлось без погибших.