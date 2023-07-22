ВИДЕО ⟩ Месси забил победный гол в первом матче за новый клуб

36-летний Месси поразил ворота мексиканской команды "Крус Асуль" в матче группового этапа Leagues Cup прямым ударом со штрафного. Гол Месси состоялся на 90+4 минуте и стал победным для "Интер Майами". Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из США.

Также в этой встрече в составе американской команды дебютировал ещё один звёздный новичок - экс‑полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс.

В товарищеском турнире Leagues Cup участвуют команды из MLS и чемпионата Мексики. В следующем матче "Интер Майами" сыграет с американским клубом "Атланта Юнайтед".

"Интер Майами" принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца сезона 2025 года. До этого аргентинец выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону".

Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель.