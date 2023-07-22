В Украине погиб "военкор" РИА "Новости" Журавлев. Еще три журналиста ранены

В результате боевых действий в Украине погиб "военкор" российского пропагандистского издания РИА "Новости" Ростислав Журавлев, пишет "Медуза".
По информации издания, группа российских журналистов и других сотрудников СМИ попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.
Известно, что пострадали фотожурналист РИА "Новости" Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
Под обстрел также попали журналисты ТАСС и ВГТРК.
По информации "Известий", Польшаков получил четыре осколочных ранения, а Шикова - ранения мягких тканей и небольшой перелом тазобедренных костей.
Министерство обороны России утверждает, что сотрудники СМИ попали под обстрел кассетными боеприпасами.
"В ходе эвакуации журналист информационного агентства РИА "Новости" Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", — подтвердили в Минобороны РФ.
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