СМИ: Зеленский пообещал ускорить контрнаступление

Зеленский пообщался с лидерами международной безопасности по видеосвязи в рамках Аспенского форума по безопасности, на котором обсуждались темпы контрнаступления ВСУ, сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, теснить российские войска в Украине удалось начать лишь неделю назад, что гораздо позже, чем рассчитывал Киев. Это было связано с недостаточным количеством боеприпасов, вооружений и прошедших обучение бойцов.

Задержка начала операции, в свою очередь, позволила России заминировать необходимую ей территорию и возвести оборонительные рубежи.

При этом Зеленский пообещал, что динамика на фронте вот-вот изменится, и в очередной раз попросил у союзников активировать поставки ракет большой дальности и предоставить современные истребители.