СМИ: Зеленский пообещал ускорить контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заверил западных союзников, что контрнаступление вооруженных сил Украины "вот-вот наберет обороты, пишет Financial Times. В то же время издание отмечает, что "власти западных стран встревожены медленным ходом операции".
Зеленский пообщался с лидерами международной безопасности по видеосвязи в рамках Аспенского форума по безопасности, на котором обсуждались темпы контрнаступления ВСУ, сообщает Русская служба ВВС.
По его словам, теснить российские войска в Украине удалось начать лишь неделю назад, что гораздо позже, чем рассчитывал Киев. Это было связано с недостаточным количеством боеприпасов, вооружений и прошедших обучение бойцов.
Задержка начала операции, в свою очередь, позволила России заминировать необходимую ей территорию и возвести оборонительные рубежи.
При этом Зеленский пообещал, что динамика на фронте вот-вот изменится, и в очередной раз попросил у союзников активировать поставки ракет большой дальности и предоставить современные истребители.
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