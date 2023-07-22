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СМИ: Зеленский пообещал ускорить контрнаступление

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Владимир Зеленский на саммите НАТО
Владимир Зеленский на саммите НАТО Фото: AP/ Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский заверил западных союзников, что контрнаступление вооруженных сил Украины "вот-вот наберет обороты, пишет Financial Times. В то же время издание отмечает, что "власти западных стран встревожены медленным ходом операции".

Зеленский пообщался с лидерами международной безопасности по видеосвязи в рамках Аспенского форума по безопасности, на котором обсуждались темпы контрнаступления ВСУ, сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, теснить российские войска в Украине удалось начать лишь неделю назад, что гораздо позже, чем рассчитывал Киев. Это было связано с недостаточным количеством боеприпасов, вооружений и прошедших обучение бойцов.

Задержка начала операции, в свою очередь, позволила России заминировать необходимую ей территорию и возвести оборонительные рубежи.

При этом Зеленский пообещал, что динамика на фронте вот-вот изменится, и в очередной раз попросил у союзников активировать поставки ракет большой дальности и предоставить современные истребители.

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