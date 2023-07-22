Главное за 22 июля ⟩ Ринкевич и "Минкевич", гибель российского "военкора" и "Дождь" об отъезде из Риги

Применение кассетных боеприпасов уже имеет последствия для российской армии, считают в Пентагоне. Украина применяет кассетные бомбы соразмерно и эффективно, заявляют в Вашингтоне.

​Городской совет Амстердама запретил круизным лайнерам заходить в центральный порт города в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. По словам муниципальных властей, большинство судов не соответствуют экологическим нормам города.

После волны сильной жары погода на юге Европы, в том числе в Италии, быстро изменилась на противоположную, регион охватили сильные бури. На этой неделе от града в Италии пострадали более 100 человек, градины были размером с мяч для тенниса, и из-за него в Милане улицы превратились в ледяные реки, пишет портал Apollo.lv.

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Полнометражный анимационный фильм "Dieva suns" создается в экспериментальных целях - он снимается при помощи ротоскопирования. В съемках принимает участие в том числе и бывший премьер-министр Эйнар Репше, сообщает передача Bez Tabu.

Конечно, мы привыкли к тому, что у человека зубы растут всего два раза в жизни, но теперь новое лекарство может это изменить, позволяя зубам расти в третий раз.

Для многих людей автомобильные кондиционеры ассоциируются с инфекциями и простудой. Передача Zebra рассказывает, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Паул Тимротс, ведущий программы Zebra, сказал, что рассказ о камерах контроля средней скорости вызвал большой интерес, что вполне объяснимо - в пятидесяти местах на латвийских автострадах скорость водителей будет измеряться на больших расстояниях - такого еще не было, и с этим надо разбираться.

За день до концерта Prāta Vētra в Лиепае был установлен ценовой рекорд в гостиницах! Twitter обсуждает цены в гостиницах и что входит в стоимость номера.

Недавно в официальном Twitter женской сборной Англии появилась фотография футболисток национальной команды, которые позировали в самолёте в одинаковых очках с оранжевыми линзами. Многие пользователи соцсети задались вопросом - что это за стильный аксессуар?