Первый выходной день подходит к концу. Надеемся, что сонная и пасмурная погода не помешала вашим планам, и вы провели этот день как планировали. Если вы не следили за новостями, то ежедневная подборка новостей от RUS TVNET - как раз для вас! Рассказываем о самом главном за субботу, 22 июля.
Главное за 22 июля ⟩ Ринкевич и "Минкевич", гибель российского "военкора" и "Дождь" об отъезде из Риги
Новости Латвии:
В июне в Латвии было потреблено 491 GWh электроэнергии, или на 5% меньше, чем в мае, и на 9% меньше, чем в июне 2022 года, и это самое низкое учтенное потребление электроэнергии в Латвии в месяц с июня 2005 года, свидетельствует подготовленный предприятием Augstsprieguma tīkls отчет о рынке электроэнергии Латвии.
Пользователей социальных сетей порадовала фотография, на которой президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствует ленивого кота во время посещения крестьянского хозяйства Kurmīši в Краславском крае.
На юге Латгале, в лесах в округе Дагды, найден чрезвычайно редко встречаемый в лесах Латвии гриб - плютей умбровый, свидетельствует информация, опубликованная Latvijas valsts meži (LVM).
Рейс FR1977 авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт Риги после взлета; планировалось, что самолет совершит полет из Риги в Дублин, сообщает агентство LETA.
Оскар больше не желает мириться с тем, что репутация его родного поселка - Накотне - испорчена, ведь при въезде сразу чувствуется сильный запах нечистот. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
Через пару месяцев после того, как рижанка Марта привезла свою бабушку на Рижский центральный рынок, она получила два штрафа за нарушение правил на парковке рынка. Но свою машину с действующим удостоверением инвалида она поставила на парковочное место для инвалидов, сообщает программа Bez Tabu.
Прошлой ночью в Медемциемсе вспыхнул пожар, в результате которого дотла сгорел садовый домик. Однако хозяевам дома ясно, кто виноват в случившемся, сообщает программа Degpunktā.
Этим летом в 10 районах Риги у каждого желающего появится возможность посетить особое мероприятие, во время которого можно будет развлечься, отдохнуть, узнать что-то новое, а также познакомиться с новыми людьми. Стартуют "Праздники микрорайонов" уже в эту субботу, 22 июля, в Кенгарагсе!
Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко и руководитель инфослужбы Екатерина Котрикадзе стали гостями эфира YouTube-канала "И грянул Грэм". В беседе с Вадимом Радионовым они рассказали об отъезде телеканала из Риги.
За рубежом:
В результате боевых действий в Украине погиб "военкор" российского пропагандистского издания РИА "Новости" Ростислав Журавлев, пишет "Медуза".
В оккупированном российскими войсками Крыму на складе боеприпасов в результате удара беспилотника произошел взрыв, сообщает Русская служба BBC.
За 23 года правления Владимира Путина ни одно событие не демонстрировало настолько явно слабость его режима, как неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер" 24 июня. Вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным бросили дерзкий вызов власти Кремля, и при этом сумели избежать наказания. ФСБ официально прекратила расследование этого мятежа. Впрочем, проблемы Путина едва ли ограничиваются ЧВК "Вагнер".
В московском торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько десятков пострадали, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
На сотрудничество Эстонии и Великобритании в рамках дивизии давит суровая будничная реальность, мешающая реализации общих соглашений. Британцев беспокоит выполнение обещаний, но масло в огонь подливает поведение по сути второго по значимости офицера Сил обороны Эстонии, вызывающее массу риторических вопросов, пишет Rus.Postimees.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил западных союзников, что контрнаступление вооруженных сил Украины "вот-вот наберет обороты, пишет Financial Times. В то же время издание отмечает, что "власти западных стран встревожены медленным ходом операции".
После вторжения российской армии в Украину в феврале 2022-го остальным странам мира пришлось выбирать, на чьей они стороне.
16 июля 2023 года дельфин напал на отдыхающих у берегов Японии, в результате чего у 60-летнего пловца было сломано несколько ребер.
Экспорт пиломатериалов и древесины долгие годы приносил Беларуси значительные поступления в бюджет. При этом основными покупателями являлись страны Евросоюза. Как изменилась ситуация после введения санкций ЕС?
После заявления президента России Владимира Путина о том, что Польша якобы готовится оккупировать часть территории Украины, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Twitter, что посла России вызовут в МИД.
Заключенный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили ответил на вопросы DW, сообщив об ухудшении состояния здоровья и небезопасности своего пребывания в грузинской тюрьме.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, где заявил, что считает Крымский мост целью для украинской армии. Слова Зеленского приводит "Медуза".
Применение кассетных боеприпасов уже имеет последствия для российской армии, считают в Пентагоне. Украина применяет кассетные бомбы соразмерно и эффективно, заявляют в Вашингтоне.
Городской совет Амстердама запретил круизным лайнерам заходить в центральный порт города в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. По словам муниципальных властей, большинство судов не соответствуют экологическим нормам города.
После волны сильной жары погода на юге Европы, в том числе в Италии, быстро изменилась на противоположную, регион охватили сильные бури. На этой неделе от града в Италии пострадали более 100 человек, градины были размером с мяч для тенниса, и из-за него в Милане улицы превратились в ледяные реки, пишет портал Apollo.lv.
Интересное чтиво:
Полнометражный анимационный фильм "Dieva suns" создается в экспериментальных целях - он снимается при помощи ротоскопирования. В съемках принимает участие в том числе и бывший премьер-министр Эйнар Репше, сообщает передача Bez Tabu.
Конечно, мы привыкли к тому, что у человека зубы растут всего два раза в жизни, но теперь новое лекарство может это изменить, позволяя зубам расти в третий раз.
Для многих людей автомобильные кондиционеры ассоциируются с инфекциями и простудой. Передача Zebra рассказывает, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Паул Тимротс, ведущий программы Zebra, сказал, что рассказ о камерах контроля средней скорости вызвал большой интерес, что вполне объяснимо - в пятидесяти местах на латвийских автострадах скорость водителей будет измеряться на больших расстояниях - такого еще не было, и с этим надо разбираться.
За день до концерта Prāta Vētra в Лиепае был установлен ценовой рекорд в гостиницах! Twitter обсуждает цены в гостиницах и что входит в стоимость номера.
Недавно в официальном Twitter женской сборной Англии появилась фотография футболисток национальной команды, которые позировали в самолёте в одинаковых очках с оранжевыми линзами. Многие пользователи соцсети задались вопросом - что это за стильный аксессуар?
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