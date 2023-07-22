Виза не спасла: российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу

"Вчера, 21 июля, пограничная служба не впустила российскую теннисистку в Польшу. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград - Варшава. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта Шопена, а сегодня после 12 часов вылетела в Подгорицу",- говорится в сообщении МИД Польши.

Отметим, что Польша не позволяет въезжать в страну спортсменам из России и Беларуси из-за российской агрессии в Украине. МИД Польши пояснил, что пограничники не пустили Звонареву в страну "из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка". Польша запрещает въезд всем, кто поддерживает действия России и Беларуси.