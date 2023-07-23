Суп без мяса. Как кормят заключенных в колониях в Беларуси

По словам мужчины, даже в рамках одной области питание в местах заключения может различаться: "Все знают, что лучше всего кормят в Орше, где находится колония для больных туберкулезом - у них улучшенные нормы". Если у заключенного нет ограничений по денежным переводам и передачам, недостающую еду можно получить либо от родственников, либо купить в магазине на территории колонии - три раза в месяц. "Конечно, выбор продуктов там ограниченный да и цены повыше, чем на свободе, но все необходимое есть - и колбасы, и молочка, и рыбные консервы, и сладкое. Проблема только с овощами и фруктами, их заказывают немного, поэтому не все успевают купить хотя бы несколько яблок", - говорит Алексей.