Теперь управлять сетью Costa Coffee будет компания из Франции

До сих пор владельцем компании была компания Coffeeheaven Holdings Limited, зарегистрированная в Великобритании. Изменения в Регистр предприятий внесены 14 июля.

Вместе со сменой владельцев произошли изменения и в правлении компании Coffee Nation. Теперь председателем будет Анджей Кацперски, а членом правления назначен Мацей Гайковски. Айва Страздиня продолжит работать в правлении компании.

Агнешка Бобрукевич и Джейн Луизе Карлина прекратили работу в совете директоров компании. Изменения были зарегистрированы 20 июля.

Компания Coffee Nation в 2021 году работала с оборотом в 1,575 млн евро, что на 15,5% меньше, чем годом ранее, но убытки компании уменьшились на 67% и составили 205 537 евро. Финансовые данные за 2022 год пока не обнародованы.

Coffee Nation зарегистрирована в 2001 году, ее уставной капитал составляет 2 070 695 евро.