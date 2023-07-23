Латвийская пловчиха побила рекорд страны на 200 метров комплексом

В предварительных соревнованиях Малюка проплыла это расстояние за две минуты 15,33 секунды, побив предыдущий рекорд на 0,59 секунды.

Иева Малюка заняла 23 место среди 34 участниц, но для выхода в полуфинал или в шестнадцать лучших нужно было плыть на 2,5 секунды быстрее.

Тем временем латвийский пловец Даниил Бобров финишировал 48-м среди 69 пловцов на 100-метровке брассом. С результатом 1 минута 3,70 секунды.

Но дистанции в 400-метров комплексным плаванием Кристапс Микельсонс финишировал за четыре минуты и 36,22 секунды, что принесло ему последнее, 27-е место среди вошедших в результат пловцов.

Латвию на нынешнем чемпионате мира по плаванию также представляет Гиртс Фельдбергс. Чемпионат мира по плаванию проходит в японской Фукуоке до 30 июля.