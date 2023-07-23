В воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения. Он был заключен в тюрьму за покушение на убийство, сообщила Государственная полиция.
Фото ⟩ Из Рижской центральной тюрьмы сбежал заключенный: объявлены "ловушки" по всей стране
Что известно?
Мужчина ростом 170 см был одет в темные спортивные штаны и темный свитер. Он может хромать при ходьбе.
При побеге преступник, возможно, получил травмы, сообщили агентству LETA в Управлении местами заключения. Это может причина того, почему он хромает.
Побег был обнаружен охраной тюрьмы, которая немедленно сообщила об этом ответственным службам.
"Сотрудниками Управления в сотрудничестве с Государственной полицией в настоящее время проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия. (..) В интересах следствия дополнительная информация об обстоятельствах происшествия в настоящее время не предоставляется", - сказано в распространенном в воскресенье вечером заявлении Управления местами заключения.
Масштабные поиски
Государственная полиция предприняла масштабные меры по розыску человека и объявила по всей стране "ловушки",
во время которых может быть ограничена повседневная деятельность других лиц, а также может быть произведен обыск транспортных средств и могут быть предприняты другие действия для поиска человека.
Агентство LETA отметило, что в Риге на улице останавливают и проверяют автомобили.
Полиция просит всех, кто знает возможное местонахождение мужчины, звонить по номеру телефона 110. Полиция предупреждает, что беглец может быть опасен, поэтому ни в коем случае не стоит пытаться задержать его самостоятельно.
Министерство юстиции сообщило агентству LETA, что поиски заключенного в настоящее время ведутся при сотрудничестве c Государственной полиции с Управлением местами заключения. В то же время по факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, а обстоятельства произошедшего будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис также информирован о побеге заключенного. Как сообщил агентству LETA советник министра Андрей Вайварс, в настоящее время предпринимаются соответствующие усилия для скорейшей поимки беглеца. Принимая во внимание оперативно-розыскные мероприятия, министр призывает общественность с пониманием отнестись к проводимым в настоящее время проверкам безопасности на улицах.
Последний громкий побег из Рижской центральной тюрьмы
По данным архива агентства LETA, за последние годы из Рижской центральной тюрьмы не сбежал ни один заключенный. Предыдущий самый громкий побег из Центральной тюрьмы произошел 9 августа 2006 года. На тот момент с территории тюрьмы успели покинуть четверо заключенных - Эрик Аткачев 1973 года рождения, Виктор Атаманов 1963 года рождения, Алексей Иванов 1979 года рождения, Ричард Правецс 1980 года рождения. Они получили срок за преступления разной тяжести: убийство, ограбление и кражи.
Все четверо были задержаны через несколько дней на литовско-польской границе и доставлены в Латвию, где снова оказались за решеткой. Как следует из материалов дела о побеге, рассмотренного в суде, в августе 2006 года четверка совершила побег из камеры, перепилив решетку как на балконе, так и в тюремной стене, затем направилась в сторону забора из колючей проволоки, где их заметил охранник, который догнал последнего из беглецов и попытался его задержать, но безуспешно. Перебравшись через забор, заключенные скрылись, забравшись на сторожевую башню, которая целый день пустовала из-за отсутствия персонала.
За стенами беглецов ждала арендованная машина, которую заключенные заказали по нелегальному телефону. За рулем автомобиля находился отец одного из заключенных - Иванова. Он довез преступников до границы, которую они незаконно пересекли, а затем доставил их в Каунас.
10 августа обвиняемых задержали на литовско-польской границе. По версии прокурора, они намеревались бежать в Германию, так как группировка Аткачева, которого несколько раз судили, имела тесные связи с этой страной. Он также считался организатором побега.
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