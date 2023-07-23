Главное за 23 июля ⟩ Сбежавший заключенный, обстрел Одессы и рецензия на фильм "Оппенгеймер"

Выходные завершаются громкими новостями - сегодня из Рижской центральной тюрьмы впервые за долго время сбежал заключенный, через пару часов его задержали. Рассказываем об этом и не только в ежедневной подборке от RUS TVNET за воскресенье, 23 июля.
Новости Латвии:
В воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения. Он был заключен в тюрьму за покушение на убийство, сообщила Государственная полиция. Позже его удалось задержать в Риге, сообщили LETA в Управлении местами заключения.
В связи с операцией по поиску сбежавшего в воскресенье, 23 июля, из Рижской центральной тюрьмы заключенного во многих местах Латвии образовались длинные пробки, пишет LETA. Заключенного удалось задержать.
Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 24 июля,небо в Латвии будет преимущественно облачным, во многих местах как ночью, так и днем пройдут дожди.
Автобусы в Беларусь и Россию по-прежнему регулярно отправляются с Рижского автовокзала. Эти поездки не запрещены, но МИД настоятельно рекомендует воздержаться от них, сообщает Latvijas Radio.
Предприятие Coffee Nation, которое управляет кафе Costa Coffee, будет принадлежать зарегистрированной во Франции компании Lagardere Travel Retail, говорится в информации Firmas.lv.
В настоящее время из фейкового профиля мошенников на Facebook распространяется ложная информация о покупке билетов Rīgas satiksme со скидками, сообщается на сайте rigassatiksme.lv.
В воскресенье, 23 июля, латвийская пловчиха Иева Малюка обновила национальный рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира в Японии.
За рубежом:
В ночь на воскресенье, 23 июля, российская армия обстреляла Одессу и область. В результате удара погиб один человек, а еще 22 мирных жителя пострадали.
По словам белорусского авторитарного лидера, "вагнеровцы" хотят сходить на экскурсию в Варшаву". На встречу с Путиным Лукашенко принес карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства.
По данным опроса Danske Bank, все больше финнов со средним уровнем дохода беспокоятся, что из-за стремительного роста цен им не хватает денег. Об этом пишет Rus.Postimees.
В социальной сети Facebook распространяются видео, на которых водитель такси фирмы Bolt в Эстонии активно ведет политические разговоры с беженками из Украины, старательно объясняя, что на самом деле это НАТО захватило украинские земли, а Россия лишь защищает свои территории. Об этом пишет Limon.ee.
Мужчина стал интернет-сенсацией после того, как попытался избавиться от осиного гнезда с помощью бензина, но был ужален, сообщает издание Daily Star.
Интересное чтиво:
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