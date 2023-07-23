Главное за 23 июля ⟩ Сбежавший заключенный, обстрел Одессы и рецензия на фильм "Оппенгеймер"

В воскресенье, 23 июля, латвийская пловчиха Иева Малюка обновила национальный рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира в Японии.

За рубежом:

В ночь на воскресенье, 23 июля, российская армия обстреляла Одессу и область. В результате удара погиб один человек, а еще 22 мирных жителя пострадали.

По словам белорусского авторитарного лидера, "вагнеровцы" хотят сходить на экскурсию в Варшаву". На встречу с Путиным Лукашенко принес карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства.

По данным опроса Danske Bank, все больше финнов со средним уровнем дохода беспокоятся, что из-за стремительного роста цен им не хватает денег. Об этом пишет Rus.Postimees.

В социальной сети Facebook распространяются видео, на которых водитель такси фирмы Bolt в Эстонии активно ведет политические разговоры с беженками из Украины, старательно объясняя, что на самом деле это НАТО захватило украинские земли, а Россия лишь защищает свои территории. Об этом пишет Limon.ee.

Мужчина стал интернет-сенсацией после того, как попытался избавиться от осиного гнезда с помощью бензина, но был ужален, сообщает издание Daily Star.

Интересное чтиво:

В кинотеатрах Латвии - исторический байопик "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере от автора "Начала" и трилогии "Темный рыцарь" Кристофера Нолана. Критики уже называют картину главным фильмом года или вовсе - столетия. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" разбирает, чем он хорош, в чем Нолан раздвинул свои границы, а главное - почему этот фильм про середину XX века так актуален именно сейчас.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Меладзе и Пугачевой.

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Светский обозреватель, блогер и противник российского режима Божена Рынска имеет гражданство Израиля, но приехала жить именно в Латвию. От российского гражданства она отказалась. На своей странице в Facebook она высказалась о жизни в нашей стране.